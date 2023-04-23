İşte Valencia'nın istediği sözleşme

Fenerbahçe'de sözleşme görüşmeleri devam eden Enner Valencia, 1+1 yerine direkt 2 yıllık kontrata sıcak bakıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İşte Valencia'nın istediği sözleşme
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23 Nisan 2023 12:54
Fenerbahçe'de bu sezon 40 maçta 31 golle takımı sırtlayan Valencia'yla sözleşme yenileme görüşmeleri sürüyor.

33 yaşındaki Ekvadorlu oyuncuya 1+1 yıllık teklif yapan sarı-lacivertliler, henüz anlaşamadı. Birçok teklif alan Valencia, direkt 2 yıllık kontrata kalmaya hazır.

Yönetim, önümüzdeki günlerde bir araya gelerek bu işi sonlandırmak istiyor.

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