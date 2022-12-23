İşte Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura çekimi gerçekleştirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri
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23 Aralık 2022 11:30
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

EŞLEŞMELER

Alanyaspor-Galatasaray
Gaziantep FK-Konyaspor
Sivasspor-Karacabey Belediyespor
Ümraniyespor-Trabzonspor
Fatih Karagümrük-Başakşehir
Antalyaspor-Kayserispor
Fenerbahçe - Rizespor
Ankaragücü - Beşiktaş

Maçlar 17-18-19 Ocak 2023 tarihlerinde 'tek maç eleme sistemiyle' oynanacak. VAR sistemi bu turdan sonra kullanılacak.




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