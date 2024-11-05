İşte Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri
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05 Kasım 2024 14:41
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi gerçekleştirildi.

Riva'da yapılan kura çekiminin ardından 4. tur eşleşmeleri belli oldu.

İşte Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri:

Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor
Konyaspor - Kepezspor
Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor
Çaykur Rizespor - Silivrispor
Hatayspor - Osmaniyespor
Gaziantep FK - Batman Petrolspor
Samsunspor - 52 Orduspor
Alanyaspor - Fethiyespor
Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor
Karşıyaka - MKE Ankaragücü
Ankara Demirspor - Kastamonuspor
Yeni Mersin İdmanyurdu - Kırklarelispor
Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı
Sincan Bld. Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor
Amed Sportif - Adana 01 FK
Çorluspor 1947 - Manisa FK
İstanbulspor - Alanya 1221
Iğdır FK - Muşspor
Menemen FK - Elazığspor
Fatih Karagümrük - Sarıyer
İskenderunspor - Tire 2021 FK
Erzurumspor - Ayvalıkgücü Belediyespor
Karaman FK - Esenler Erokspor
Ümraniyespor - Isparta 32 Spor
1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK
Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor
Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928
24Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor
Bursaspor - Vanspor

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