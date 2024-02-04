İşte Trendyol Süper Lig'de son görünüm

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta yapılan üç maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış gününde Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-0, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u 2-1, Siltaş Yapı Pendikspor da Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe, deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek Galatasaray'ın önünde averajla liderliğini sürdürdü.
İŞTE HAFTANIN SONUÇLARI
İşte 24. haftanın toplu sonuçları:
MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor: 0-0
Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1
Yılport Samsunspor-Galatasaray: 0-2
Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-0
RAMS Başakşehir-İstanbulspor: 2-0
Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor: 1-1
Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe: 0-2
Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor: 2-1
Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 2-1
Beşiktaş-Trabzonspor: 2-0
İŞTE PUAN DURUMU
24. hafta sonunda oluşan puan durumu şu şekilde:
Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.
İŞTE GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
25. haftanın programı şu şekilde:
9 Şubat Cuma:
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)
10 Şubat Cumartesi:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)
11 Şubat Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)
12 Şubat Pazartesi:
17.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)
20.00 Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Mondihome Kayserispor-Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji)
Haftanın kapanış gününde Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-0, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u 2-1, Siltaş Yapı Pendikspor da Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe, deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek Galatasaray'ın önünde averajla liderliğini sürdürdü.
İŞTE HAFTANIN SONUÇLARI
İşte 24. haftanın toplu sonuçları:
MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor: 0-0
Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1
Yılport Samsunspor-Galatasaray: 0-2
Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-0
RAMS Başakşehir-İstanbulspor: 2-0
Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor: 1-1
Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe: 0-2
Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor: 2-1
Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 2-1
Beşiktaş-Trabzonspor: 2-0
İŞTE PUAN DURUMU
24. hafta sonunda oluşan puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE
|24
|20
|3
|1
|63
|18
|45
|63
|2.GALATASARAY
|24
|20
|3
|1
|50
|14
|36
|63
|3.BEŞİKTAŞ
|24
|12
|3
|9
|35
|31
|4
|39
|4.TRABZONSPOR
|24
|11
|4
|9
|38
|33
|5
|37
|5.ÇAYKUR RİZESPOR
|24
|10
|6
|8
|27
|33
|-6
|36
|6.KASIMPAŞA A.Ş.
|24
|10
|5
|9
|43
|46
|-3
|35
|7.BITEXEN ANTALYASPOR
|24
|8
|10
|6
|29
|25
|4
|34
|8.RAMS BAŞAKŞEHİR FK
|24
|9
|6
|9
|31
|28
|3
|33
|9.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|24
|7
|10
|7
|35
|29
|6
|31
|10.EMS YAPI SİVASSPOR
|24
|7
|9
|8
|28
|35
|-7
|30
|11.MKE ANKARAGÜCÜ
|24
|6
|11
|7
|30
|28
|2
|29
|12.ATAKAŞ HATAYSPOR
|24
|6
|10
|8
|31
|32
|-1
|28
|13.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|24
|8
|7
|9
|29
|34
|-5
|28
|14.CORENDON ALANYASPOR
|24
|6
|9
|9
|26
|34
|-8
|27
|15.YILPORT SAMSUNSPOR
|24
|7
|5
|12
|27
|35
|-8
|26
|16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|24
|6
|8
|10
|31
|47
|-16
|26
|17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|24
|6
|6
|12
|28
|29
|-1
|24
|18.GAZİANTEP FK
|24
|6
|6
|12
|27
|36
|-9
|24
|19.TÜMOSAN KONYASPOR
|24
|4
|10
|10
|23
|37
|-14
|22
|20.İSTANBULSPOR
|24
|3
|5
|16
|17
|44
|-27
|11
İŞTE GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
25. haftanın programı şu şekilde:
9 Şubat Cuma:
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)
10 Şubat Cumartesi:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)
11 Şubat Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)
12 Şubat Pazartesi:
17.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)
20.00 Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Mondihome Kayserispor-Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji)