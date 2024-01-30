İşte Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta yapılan dört maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış gününde Galatasaray, Gaziantep FK'yi 2-1; Kasımpaşa ise Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. İstanbulspor-Yılport Samsunspor ve Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor karşılaşmaları da 1-1'lik skorlarla sonuçlandı.
Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek averajla liderliğini sürdürdü.
İŞTE HAFTANIN SONUÇLARI
İşte 23. haftanın sonuçları:
Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-1
Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: 0-1
TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: 2-3
VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 4-0
EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş: 1-0
Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1
İstanbulspor-Yılport Samsunspor: 1-1
Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor: 1-1
Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-3
Galatasaray-Gaziantep FK: 2-1
İŞTE PUAN DURUMU
23. hafta itibariyle oluşan puan durumu şu şekilde:
Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.
İŞTE GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
İşte 24. haftanın prgoramı:
2 Şubat Cuma:
17.00 MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor (Eryaman)
17.00 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Mersin)
20.00 Yılport Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)
3 Şubat Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)
16.00 RAMS Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor (Kalyon)
19.00 Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)
4 Şubat Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor (Pendik)
16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)
Haftanın kapanış gününde Galatasaray, Gaziantep FK'yi 2-1; Kasımpaşa ise Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. İstanbulspor-Yılport Samsunspor ve Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor karşılaşmaları da 1-1'lik skorlarla sonuçlandı.
Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek averajla liderliğini sürdürdü.
İŞTE HAFTANIN SONUÇLARI
İşte 23. haftanın sonuçları:
Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-1
Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: 0-1
TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: 2-3
VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 4-0
EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş: 1-0
Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1
İstanbulspor-Yılport Samsunspor: 1-1
Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor: 1-1
Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-3
Galatasaray-Gaziantep FK: 2-1
İŞTE PUAN DURUMU
23. hafta itibariyle oluşan puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE
|23
|19
|3
|1
|61
|18
|43
|60
|2.GALATASARAY
|23
|19
|3
|1
|48
|14
|34
|60
|3.TRABZONSPOR
|23
|11
|4
|8
|38
|31
|7
|37
|4.BEŞİKTAŞ
|23
|11
|3
|9
|33
|31
|2
|36
|5.ÇAYKUR RİZESPOR
|23
|10
|5
|8
|27
|33
|-6
|35
|6.BITEXEN ANTALYASPOR
|23
|8
|10
|5
|29
|23
|6
|34
|7.KASIMPAŞA
|23
|9
|5
|9
|41
|45
|-4
|32
|8.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|23
|7
|10
|6
|34
|27
|7
|31
|9.RAMS BAŞAKŞEHİR
|23
|8
|6
|9
|29
|28
|1
|30
|10.EMS YAPI SİVASSPOR
|23
|7
|8
|8
|28
|35
|-7
|29
|11.MKE ANKARAGÜCÜ
|23
|6
|10
|7
|30
|28
|2
|28
|12.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|23
|8
|6
|9
|28
|33
|-5
|27
|13.CORENDON ALANYASPOR
|23
|6
|9
|8
|25
|32
|-7
|27
|14.YILPORT SAMSUNSPOR
|23
|7
|5
|11
|27
|33
|-6
|26
|15.ATAKAŞ HATAYSPOR
|23
|5
|10
|8
|28
|31
|-3
|25
|16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|23
|6
|6
|11
|27
|26
|1
|24
|17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|23
|6
|5
|12
|26
|35
|-9
|23
|18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|23
|5
|8
|10
|29
|46
|-17
|23
|19.TÜMOSAN KONYASPOR
|23
|4
|9
|10
|23
|37
|-14
|21
|20.İSTANBULSPOR
|23
|3
|5
|15
|17
|42
|-25
|11
İŞTE GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
İşte 24. haftanın prgoramı:
2 Şubat Cuma:
17.00 MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor (Eryaman)
17.00 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Mersin)
20.00 Yılport Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)
3 Şubat Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)
16.00 RAMS Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor (Kalyon)
19.00 Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)
4 Şubat Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor (Pendik)
16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)