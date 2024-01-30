İşte Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta sona erdi. Ligin 23. haftası yapılan maçlarla tamamlanırken Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Trendyol Süper Lig'de görünüm
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30 Ocak 2024 00:15
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta yapılan dört maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Galatasaray, Gaziantep FK'yi 2-1; Kasımpaşa ise Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. İstanbulspor-Yılport Samsunspor ve Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor karşılaşmaları da 1-1'lik skorlarla sonuçlandı.

Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek averajla liderliğini sürdürdü.

İŞTE HAFTANIN SONUÇLARI

İşte 23. haftanın sonuçları:

Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-1

Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: 0-1

TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: 2-3

VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 4-0

EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş: 1-0

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1

İstanbulspor-Yılport Samsunspor: 1-1

Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor: 1-1

Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-3

Galatasaray-Gaziantep FK: 2-1

İŞTE PUAN DURUMU

23. hafta itibariyle oluşan puan durumu şu şekilde:

  O G B M A Y   AV P
1.FENERBAHÇE 23 19 3 1 61 18   43 60  
2.GALATASARAY 23 19 3 1 48 14   34 60  
3.TRABZONSPOR 23 11 4 8 38 31   7 37  
4.BEŞİKTAŞ 23 11 3 9 33 31   2 36  
5.ÇAYKUR RİZESPOR 23 10 5 8 27 33   -6 35  
6.BITEXEN ANTALYASPOR 23 8 10 5 29 23   6 34  
7.KASIMPAŞA 23 9 5 9 41 45   -4 32  
8.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 23 7 10 6 34 27   7 31  
9.RAMS BAŞAKŞEHİR 23 8 6 9 29 28   1 30  
10.EMS YAPI SİVASSPOR 23 7 8 8 28 35   -7 29  
11.MKE ANKARAGÜCÜ 23 6 10 7 30 28   2 28  
12.MONDİHOME KAYSERİSPOR 23 8 6 9 28 33   -5 27  
13.CORENDON ALANYASPOR 23 6 9 8 25 32   -7 27  
14.YILPORT SAMSUNSPOR 23 7 5 11 27 33   -6 26  
15.ATAKAŞ HATAYSPOR 23 5 10 8 28 31   -3 25  
16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 23 6 6 11 27 26   1 24  
17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 23 6 5 12 26 35   -9 23  
18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 23 5 8 10 29 46   -17 23  
19.TÜMOSAN KONYASPOR 23 4 9 10 23 37   -14 21  
20.İSTANBULSPOR 23 3 5 15 17 42   -25 11  
Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.

İŞTE GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

İşte 24. haftanın prgoramı:

2 Şubat Cuma:

17.00 MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor (Eryaman)

17.00 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Mersin)

20.00 Yılport Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)

16.00 RAMS Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor (Kalyon)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

4 Şubat Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor (Pendik)

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)

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