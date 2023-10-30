İşte Trendyol 1. Lig'de görünüm

Ligde 10. hafta mücadelesi tamamlanırken Eyüpspor liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Trendyol 1. Lig'de görünüm
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30 Ekim 2023 00:52
Son güncelleme 30 Ekim 2023 00:58
Trendyol 1. Lig'de 10. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.

Haftaya lider başlayan Eyüpspor, sahasında Teksüt Bandırmaspor'a 1-0 yenilmesine karşın liderliğini korudu.

İŞTE OYNANAN KARŞILAŞMALAR

Ligin 10. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Bitexen Giresunspor: 0-0

Ankara Keçiörengücü-Göztepe: 0-1

Tuzlaspor-Erzurumspor FK: 0-1

Boluspor-Bodrum FK: 2-1

Kocaelispor-Gençlerbirliği: 2-2

Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK: 2-2

Adanaspor-Ümraniyespor: 1-0

Altay-Sakaryaspor: 1-2

Eyüpspor-Teksüt Bandırmaspor: 0-1

PUAN DURUMU

Tamamlanan 10. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 10 8 0 2 22 7 15 24
2.GÖZTEPE 10 6 2 2 11 4 7 20
3.KOCAELİSPOR 10 6 2 2 17 11 6 20
4.TEKSÜT BANDIRMASPOR 10 5 4 1 13 6 7 19
5.GENÇLERBİRLİĞİ 10 5 3 2 14 12 2 18
6.BODRUM FK 10 5 2 3 13 9 4 17
7.SAKARYASPOR 10 4 3 3 10 9 1 15
8.MANİSA FK 10 3 5 2 14 9 5 14
9.AHLATCI ÇORUM FK 10 4 2 4 14 11 3 14
10.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 10 4 2 4 7 8 -1 14
11.ERZURUMSPOR FK 10 3 4 3 9 6 3 13
12.ADANASPOR 10 4 0 6 10 12 -2 12
13.BOLUSPOR 10 3 3 4 7 10 -3 12
14.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR 10 2 4 4 7 13 -6 10
15.ÜMRANİYESPOR 10 2 2 6 8 16 -8 8
16.TUZLASPOR 10 2 1 7 7 20 -13 7
17.BITEXEN GİRESUNSPOR 10 1 3 6 6 13 -7 6
18.ALTAY 10 1 2 7 6 19 -13 5

İŞTE GELECEK HAFTA PROGRAMI

11. haftanın programı şu şekilde:

3 Kasım Cuma:

20.00 Sakaryaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

4 Kasım Cumartesi:

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)

16.00 Gençlerbirliği-Boluspor (Eryaman)

19.00 Göztepe-Kocaelispor (Gürsel Aksel)

5 Kasım Pazar:

13.30 Bodrum FK-Manisa FK (Bodrum İlçe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Bitexen Giresunspor-Erzurumspor FK (Çotanak)

19.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)

6 Kasım Pazartesi:

20.00 Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye İlçe)

 

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