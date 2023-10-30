İşte Trendyol 1. Lig'de görünüm

Trendyol 1. Lig'de 10. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.
Haftaya lider başlayan Eyüpspor, sahasında Teksüt Bandırmaspor'a 1-0 yenilmesine karşın liderliğini korudu.
İŞTE OYNANAN KARŞILAŞMALAR
Ligin 10. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Bitexen Giresunspor: 0-0
Ankara Keçiörengücü-Göztepe: 0-1
Tuzlaspor-Erzurumspor FK: 0-1
Boluspor-Bodrum FK: 2-1
Kocaelispor-Gençlerbirliği: 2-2
Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK: 2-2
Adanaspor-Ümraniyespor: 1-0
Altay-Sakaryaspor: 1-2
Eyüpspor-Teksüt Bandırmaspor: 0-1
PUAN DURUMU
Tamamlanan 10. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
İŞTE GELECEK HAFTA PROGRAMI
11. haftanın programı şu şekilde:
3 Kasım Cuma:
20.00 Sakaryaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
4 Kasım Cumartesi:
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)
16.00 Gençlerbirliği-Boluspor (Eryaman)
19.00 Göztepe-Kocaelispor (Gürsel Aksel)
5 Kasım Pazar:
13.30 Bodrum FK-Manisa FK (Bodrum İlçe)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Bitexen Giresunspor-Erzurumspor FK (Çotanak)
19.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)
6 Kasım Pazartesi:
20.00 Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye İlçe)
Haftaya lider başlayan Eyüpspor, sahasında Teksüt Bandırmaspor'a 1-0 yenilmesine karşın liderliğini korudu.
İŞTE OYNANAN KARŞILAŞMALAR
Ligin 10. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Bitexen Giresunspor: 0-0
Ankara Keçiörengücü-Göztepe: 0-1
Tuzlaspor-Erzurumspor FK: 0-1
Boluspor-Bodrum FK: 2-1
Kocaelispor-Gençlerbirliği: 2-2
Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK: 2-2
Adanaspor-Ümraniyespor: 1-0
Altay-Sakaryaspor: 1-2
Eyüpspor-Teksüt Bandırmaspor: 0-1
PUAN DURUMU
Tamamlanan 10. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|10
|8
|0
|2
|22
|7
|15
|24
|2.GÖZTEPE
|10
|6
|2
|2
|11
|4
|7
|20
|3.KOCAELİSPOR
|10
|6
|2
|2
|17
|11
|6
|20
|4.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|10
|5
|4
|1
|13
|6
|7
|19
|5.GENÇLERBİRLİĞİ
|10
|5
|3
|2
|14
|12
|2
|18
|6.BODRUM FK
|10
|5
|2
|3
|13
|9
|4
|17
|7.SAKARYASPOR
|10
|4
|3
|3
|10
|9
|1
|15
|8.MANİSA FK
|10
|3
|5
|2
|14
|9
|5
|14
|9.AHLATCI ÇORUM FK
|10
|4
|2
|4
|14
|11
|3
|14
|10.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|10
|4
|2
|4
|7
|8
|-1
|14
|11.ERZURUMSPOR FK
|10
|3
|4
|3
|9
|6
|3
|13
|12.ADANASPOR
|10
|4
|0
|6
|10
|12
|-2
|12
|13.BOLUSPOR
|10
|3
|3
|4
|7
|10
|-3
|12
|14.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|10
|2
|4
|4
|7
|13
|-6
|10
|15.ÜMRANİYESPOR
|10
|2
|2
|6
|8
|16
|-8
|8
|16.TUZLASPOR
|10
|2
|1
|7
|7
|20
|-13
|7
|17.BITEXEN GİRESUNSPOR
|10
|1
|3
|6
|6
|13
|-7
|6
|18.ALTAY
|10
|1
|2
|7
|6
|19
|-13
|5
İŞTE GELECEK HAFTA PROGRAMI
11. haftanın programı şu şekilde:
3 Kasım Cuma:
20.00 Sakaryaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
4 Kasım Cumartesi:
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)
16.00 Gençlerbirliği-Boluspor (Eryaman)
19.00 Göztepe-Kocaelispor (Gürsel Aksel)
5 Kasım Pazar:
13.30 Bodrum FK-Manisa FK (Bodrum İlçe)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Bitexen Giresunspor-Erzurumspor FK (Çotanak)
19.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)
6 Kasım Pazartesi:
20.00 Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye İlçe)