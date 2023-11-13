İşte Trendyol 1. Lig'de 5 haftalık program

Trendyol 1. Lig'in ilk yarısındaki son beş haftanın maç programı belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'deki maç programı şu şekilde:



13. Hafta:



24 Kasım Cuma:



13.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)



25 Kasım Cumartesi:



13.30 Bodrum FK-Adanaspor (Bodrum İlçe)



13.30 Teksüt Bandırmaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)



16.00 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediye Şehir)



19.00 Bitexen Giresunspor-Kocaelispor (Çotanak Spor Kompleksi)



26 Kasım Pazar:



13.30 Ahlatcı Çorum FK-Altay (Çorum Şehir)



16.00 Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)



19.00 Göztepe-Tuzlaspor (Gürsel Aksel)



27 Kasım Pazartesi:



20.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)



14. Hafta:



1 Aralık Cuma:



20.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Adana)



20.00 Kocaelispor-Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)



2 Aralık Cumartesi:



13.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)



13.30 Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)



16.00 Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)



19.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Bodrum FK (11 Nisan)



3 Aralık Pazar:



13.30 Manisa FK-Altay (Mümin Özkasap)



16.00 Erzurumspor FK-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)



19.00 Göztepe-Bitexen Giresunspor (Gürsel Aksel)



15. Hafta:



9 Aralık Cumartesi:



13.30 Bodrum FK-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)



13.30 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)



16.00 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)



19.00 Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Sakarya)



10 Aralık Pazar:



13.30 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK (Çorum Şehir)



13.30 Manisa FK-Adanaspor (Mümin Özkasap)



16.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)



19.00 Eyüpspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Eyüp)



11 Aralık Pazartesi:



20.00 Altay-Boluspor (Alsancak Mustafa Denizli)



16 Hafta:



15 Aralık Cuma:



20.00 Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği (Çotanak Spor Kompleksi)



16 Aralık Cumartesi:



13.30 Erzurumspor FK-Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)



16.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)



19.00 Göztepe-Eyüpspor (Gürsel Aksel)



17 Aralık Pazar:



13.30 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)



13.30 Tuzlaspor-Sakaryaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)



16.00 Adanaspor-Altay (Yeni Adana)



19.00 Kocaelispor-Bodrum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)



18 Aralık Pazartesi:



20.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK (11 Nisan)



17. Hafta



22 Aralık Cuma:



20.00 Eyüpspor-Erzurumspor FK (Eyüp)



23 Aralık Cumartesi:



13.30 Bodrum FK-Göztepe (Bodrum İlçe)



13.30 Manisa FK-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Mümin Özkasap)



16.00 Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor (Yeni Sakarya Atatürk)



24 Aralık Pazar:



13.30 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)



16.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)



19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Alsancak Mustafa Denizli)



25 Aralık Pazartesi:



20.00 Ahlatcı Çorum FK-Boluspor (Çorum Şehir)





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU