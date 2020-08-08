Trabzonspor'un Arjantinli kaptanı Jose Sosa'nın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Bordo-mavili kulübün pandemi öncesi 2 milyon 250 bin Euro teklif ettiği oyuncuya, pandemi sonrası 1 milyon 750 bin Euro önerdiği öğrenildi. Sosa'nın, Estudiantes'in önerdiği 800 bin dolar ücreti de az bulduğu ve menajerinin de kulüp aradığı belirtildi.
İşte Trabzonspor'un Sosa için son teklifi
Bordo - Mavililer'de Jose Sosa için belirsizlik devam ederken yönetim, Arjantinli futbolcuya son teklifini yaptı.
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08 Ağustos 2020 13:09
Trabzonspor
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