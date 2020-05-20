İşte Trabzonspor'un Novak'a önerdiği para

Trabzonspor'la sözleşme uzatma konusunda büyük oranda anlaşmaya vardığını açıklayan Filip Novak'a önerilen para ortaya çıktı.

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İşte Trabzonspor'un Novak'a önerdiği para
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20 Mayıs 2020 12:05
Novak geçtiğimiz günlerde sözleşmesini uzatma konusunda büyük oranda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Anlaşmanın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Bordo-Mavililerin başarılı sol beke 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme ve yıllık bonuslarla birlikte 1 milyon 500 bin Euro önerdiği öğrenildi.

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