İşte Trabzonspor'un fikstürü

ilk 27 haftada 56 puan toplayan ve zirvede yer alan Trabzonspor'un önünde 7 maçı daha bulunuyor. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'un kalan maçları burada...

14 Haziran 2020 16:27
İşte Trabzonspor'un fikstürü
Süper Lig'de 27. hafta itibariyle 56 puan toplayan Trabzonspor, 1. sırada yer alıyor. Önünde 7 mücadelesi olan Trabzonspor, şampiyonluk hedefliyor.
Trabzonspor kalan maçları

Alanyaspor (D)
Ankaragücü
Galatasaray (D)
Antalyaspor
Denizlispor (D)
Konyaspor
Kayserispor (D)

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SON 16 YILIN EN İYİ SERİSİ

Zorunlu ara sonrasında sahaya çıkan Trabzonspor, İzmir deplasmanında 10 kişi kalmasına rağmen 3 puanla dönerken yükselişini de sürdürdü.

Dış sahada son 16 sezonun en iyi serisini yakalayan Karadeniz ekibi 2004-05'teki 10 maçlık yenilmezlik serisini yeniden yakaladı. Bu sezon oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden bordo-mavililer Trabzon dışındı da rakiplerine göz açtırmıyor.

13 deplasman maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Fırtına, 25 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü. Topladığı 26 puanla dış saha puan tablosunda zirvede yer alan Hüseyin Çimşir'in talebeleri Süper Lig'de kazandığı 56 puanın 26'sını rakip sahada topladı. Trabzon, Alanya'dan 1 puan bile alsa kendi rekorunu kırarak tarihe geçecek.

KAPTANIN BİR SÖZÜ YETTİ

Göztepe karşısında 16. dakikada fileleri sarsan Anthony Nwakaeme, 67'de oyundan alınınca bir hayli üzüldü. Nijeryalı oyuncu, pozisyon icabı yedek kulübesinin olduğu bölüm yerine diğer taraftan sahayı terk ederken yerine gelirken de tribünde oturan kaptan Jose Sosa ile karşılaştı.

Üzüntüsünü dile getiren 31 yaşındaki oyuncuyu kaptan Sosa sakinleştirirken Arjantinli yıldızın sözleri üzerine Nwakaeme de yerine geçerek maçın kalan bölümünü takip etti.




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