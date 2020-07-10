İşte Trabzonspor'un CAS'ta duruşma tarihi!

CAS/TAS, duruşma tarihlerini güncelledi.
Trabzonspor ile UEFA arasındaki duruşmanın 16 Temmuz Perşembe günü yapılacağını duyurdu.
UEFA, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine karar vermişti. Trabzonspor, bu karar üzerine CAS'a yürütmenin durdurulması için itiraz etmişti.
Trabzonspor ile UEFA arasındaki duruşmanın 16 Temmuz Perşembe günü yapılacağını duyurdu.
UEFA, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine karar vermişti. Trabzonspor, bu karar üzerine CAS'a yürütmenin durdurulması için itiraz etmişti.