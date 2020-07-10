İşte Trabzonspor'un CAS'ta duruşma tarihi!

Spor Tahkim Mahkemesi CAS/TAS, Trabzonspor ile UEFA arasındaki duruşmanın 16 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
İşte Trabzonspor'un CAS'ta duruşma tarihi!
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10 Temmuz 2020 16:43
CAS/TAS, duruşma tarihlerini güncelledi.

Trabzonspor ile UEFA arasındaki duruşmanın 16 Temmuz Perşembe günü yapılacağını duyurdu. 

UEFA, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine karar vermişti. Trabzonspor, bu karar üzerine CAS'a yürütmenin durdurulması için itiraz etmişti.



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