İşte Trabzonspor'un yeni hedefi

Abdullah Avcı'yla 4 maçta 10 puan toplayan Trabzonspor, milli ara sonra uzun bir galibiyet serisi yakalamak ve zirveye daha yaklaşmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İşte Trabzonspor'un yeni hedefi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Kasım 2023 11:14
Nenad Bjelica yönetiminde ilk 8 maçta 4 galibiyet 4 beraberlik elde eden Trabzonspor, 12 puan toplayabilmişti.

Bir ara rakipleri maç fazlasıyla puan farkını 16'ya kadar çıkartırken, Abdullah Avcı'nın gelişi sonrası Trabzonspor hem sıralama anlamında yükseldi hem de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaşadığı kayıplar sonrası zirveye farkı 9 puana indirdi.

Tüm derbilerini oynayan Trabzonspor, milli ara sonrası uzun bir galibiyet serisi yakalamanın ve zirveye ortak olmanın peşinde.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery