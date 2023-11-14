İşte Trabzonspor'un yeni hedefi

Nenad Bjelica yönetiminde ilk 8 maçta 4 galibiyet 4 beraberlik elde eden Trabzonspor, 12 puan toplayabilmişti.
Bir ara rakipleri maç fazlasıyla puan farkını 16'ya kadar çıkartırken, Abdullah Avcı'nın gelişi sonrası Trabzonspor hem sıralama anlamında yükseldi hem de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaşadığı kayıplar sonrası zirveye farkı 9 puana indirdi.
Tüm derbilerini oynayan Trabzonspor, milli ara sonrası uzun bir galibiyet serisi yakalamanın ve zirveye ortak olmanın peşinde.
Bir ara rakipleri maç fazlasıyla puan farkını 16'ya kadar çıkartırken, Abdullah Avcı'nın gelişi sonrası Trabzonspor hem sıralama anlamında yükseldi hem de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaşadığı kayıplar sonrası zirveye farkı 9 puana indirdi.
Tüm derbilerini oynayan Trabzonspor, milli ara sonrası uzun bir galibiyet serisi yakalamanın ve zirveye ortak olmanın peşinde.
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