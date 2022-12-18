İşte Trabzonspor'un net borcu!

Trabzonspor'un 79'uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.



Genel kurul toplantısında bordo-mavili ekibin net borcunun 2 milyar 383 milyon 292 bin 681 TL olduğu açıklandı.



İBRA EDİLDİ



Öte yandan Trabzonspor yönetim kurulu, 79'uncu olağan genel kuruldaki oylamada mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi.





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