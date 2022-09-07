İşte Trabzonspor'un Ferencvaros maçı kamp kadrosu!

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Ferencvaros maçı kamp kadrosu açıklandı.
Açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Dorukhan Toköz kadroda yer almadı.
Öte yandan Bordo mavililerin yeni transferi Yusuf Yazıcı ise kadroda yer aldı.
İşte Trabzonspor'un kamp kadrosu:
Açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Dorukhan Toköz kadroda yer almadı.
Öte yandan Bordo mavililerin yeni transferi Yusuf Yazıcı ise kadroda yer aldı.
İşte Trabzonspor'un kamp kadrosu:
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