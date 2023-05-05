İşte Trabzonspor'un Abdülkadir için belirlediği bonservis

Hollanda ve Fransız kulüplerinin takibinde olduğu öğrenilen Abdülkadir ile Arap takımlarının ilgilendiği belirtilen Trezeguet için son kararı Bjelica verecek

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İşte Trabzonspor'un Abdülkadir için belirlediği bonservis
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mayıs 2023 10:29
Trabzonspor yeni sezon için transfer çalışmalarına bir yandan başlarken, kadrodaki bazı isimlere ise taliplerin çıktığı öğrenildi.

Bu sezonki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Abdülkadir Ömür'e Fransa ve Hollanda'dan talipler olduğu ileri sürüldü. Hollanda basınında yer alan haberlere göre Ajax'ın gündeminde olan milli futbolcu için Fransız kulübü Monaco da zemin yokluyor.

Trabzonspor yönetiminin Bjelica'nın da onay vermesi durumunda transfere izin verebileceği ancak en az 15 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep edeceği belirtiliyor.

TREZEGUET'E İKİ TALİP VAR

Karadeniz ekibinde ayrıca Trezeguet için de Arap kulüplerinin devreye girdiği kaydedildi. Mısırlı futbolcu, Suudi Arabistan kulüpleri Al İttihat ve Al Ahly'nin radarında... 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery