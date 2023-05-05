İşte Trabzonspor'un Abdülkadir için belirlediği bonservis

TREZEGUET'E İKİ TALİP VAR

Trabzonspor yeni sezon için transfer çalışmalarına bir yandan başlarken, kadrodaki bazı isimlere ise taliplerin çıktığı öğrenildi.Bu sezonki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Abdülkadir Ömür'e Fransa ve Hollanda'dan talipler olduğu ileri sürüldü. Hollanda basınında yer alan haberlere göre Ajax'ın gündeminde olan milli futbolcu için Fransız kulübü Monaco da zemin yokluyor.Trabzonspor yönetiminin Bjelica'nın da onay vermesi durumunda transfere izin verebileceği ancak en az 15 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep edeceği belirtiliyor.Karadeniz ekibinde ayrıca Trezeguet için de Arap kulüplerinin devreye girdiği kaydedildi. Mısırlı futbolcu, Suudi Arabistan kulüpleri Al İttihat ve Al Ahly'nin radarında...