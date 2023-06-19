İşte Trabzonspor'un 10 numara adayları

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, 10 numara adaylarını belirledi.

, Fotoğraf; EPA
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İşte Trabzonspor'un 10 numara adayları
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19 Haziran 2023 15:33
Trabzonspor, forvet, defans ve kanatlara olduğu gibi "10 numara" bölgesine de transfer yaparken, bu yönde aceleci davranmayacak.

Güne Bakış'ın haberine göre; Bakasetas ve Abdülkadir Ömür'ün bulunması nedeniyle, Bardhi'nin gönderilmesinin ardından bu bölgeye takviye yapacak olan Trabzonspor, Udinese ile sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız Roberto Pereyra ile ciddi olarak ilgilenirken, gündemine şimdi BAE'de forma giyen Rumen yıldız Florin Tanase'yi aldığı belirtildi.

Bordo-mavililer, diğer bölge transferlerine daha çok yoğunlaşırken, merkez orta saha için kaliteli bir ayak ile anlaşmak istiyor.

ZAJC HALA LİSTEDE

Yurt içinden bu yönde F.Bahçe ile sözleşmesi biten Miha Zajc'in de hala listede bulunduğu ifade edildi.

Trabzonspor, stoper transferinde Djiku'dan sonra Lubomir Satka ile Torino'dan Djidji'nin yanı sıra Karagümrük'ten Baniya ve Espanyol'dan Cabrera'yı da gündemine alırken, sağ bek için Reggie Cannon ile birlikte Wilson Manafa ile de görüşmelerini sürdürüyor.



 
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