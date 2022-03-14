İşte Torrent'in derbi 11'i!

Galatasaray'da Barcelona maçını da düşünerek derbide rotasyon yapması beklenen Domenec Torrent, böyle bir tercihte bulunmayıp, ideale yakın bir 11 sahaya sürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Torrent'in derbi 11'i!
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14 Mart 2022 18:58
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray'da ilk 11 açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona maçını da düşünerek rotasyon yapması beklenen Domenec Torrent, ideale yakın bir 11 sahaya sürdü.

İspanyol teknik adam, kalede Pena'ya forma verirken, savunma dörtlüsü; Omar, Nelsson, Marcao ve Van Aanholt'tan oluştu. Galatasaray'da orta alanda ise Taylan ve Berkan, hücum hattında ise Emre Kılınç, Feghouli, Kerem ve Muhammed yer aldı.

İşte Galatasaray'ın ilk 11'i:




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