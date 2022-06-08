İşte Torino'nun Rıdvan için gözden çıkardığı rakam!

Torino merkezli TuttoSport gazetesinde

Rıdvan Yılmaz'ın da bu transfer için istekli olması

İKİ TEKLİFLERİ GERİ ÇEVRİLDİ

İŞTE AÇILIŞ TEKLİFİ

'ÖZKAYNAK'TAN YETİŞTİ

İtalya'nın Torino Kulübü, Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz için tekrar kapıyı çalma kararı aldı.yer alan habere göre; Torino, Rıdvan Yılmaz transferinde geri atmak istemiyor.nedeniyle İtalya'nın köklü kulübü, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile tekrar görüşmeye karar verdi.Gazetedeki haberde Rıdvan'ın "" dediği de belirtildi.Sezon biter bitmez Rıdvan Yılmaz için 4 milyon euro'nun altında bir teklif sunan Torino, anında 'Hayır' cevabıyla karşılaştı. Torino bunun üzerine bu kez 4 milyon euro'ya çıktı ancak bu teklif de geri çevirildi. Ahmet Nur Çebi, yüz yüze görüşme talebi üzerine seçim sonrası için randevu verdi.Torino kısa süre içerisinde Beşiktaş ile tekrar masaya oturacak.oturacak.Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz, geçen sezon 33 resmi maçta forma giyerken 3 gol atıp 4 asist yaptı. 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, A Milli Takım formasını da altı kez terletti.