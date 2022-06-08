İşte Torino'nun Rıdvan için gözden çıkardığı rakam!

İtalya'nın Torino Kulübü, Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz için tekrar kapıyı çalma kararı aldı.
Torino merkezli TuttoSport gazetesinde yer alan habere göre; Torino, Rıdvan Yılmaz transferinde geri atmak istemiyor.
Rıdvan Yılmaz'ın da bu transfer için istekli olması nedeniyle İtalya'nın köklü kulübü, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile tekrar görüşmeye karar verdi.
Gazetedeki haberde Rıdvan'ın "Torino'ya gitmek istiyorum, bunu kariyerim için bir dönüm noktası olarak görüyorum" dediği de belirtildi.
İKİ TEKLİFLERİ GERİ ÇEVRİLDİ
Sezon biter bitmez Rıdvan Yılmaz için 4 milyon euro'nun altında bir teklif sunan Torino, anında 'Hayır' cevabıyla karşılaştı. Torino bunun üzerine bu kez 4 milyon euro'ya çıktı ancak bu teklif de geri çevirildi. Ahmet Nur Çebi, yüz yüze görüşme talebi üzerine seçim sonrası için randevu verdi.
İŞTE AÇILIŞ TEKLİFİ
Torino kısa süre içerisinde Beşiktaş ile tekrar masaya oturacak. Beşiktaş, bir önceki görüşmede 7 milyon euro istediğini İtalyan kulübüne iletti. İtalyanlar ise bu kez masaya 5 milyon Euro'luk açılış teklifiyle oturacak.
'ÖZKAYNAK'TAN YETİŞTİ
Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz, geçen sezon 33 resmi maçta forma giyerken 3 gol atıp 4 asist yaptı. 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, A Milli Takım formasını da altı kez terletti.
Torino merkezli TuttoSport gazetesinde yer alan habere göre; Torino, Rıdvan Yılmaz transferinde geri atmak istemiyor.
Rıdvan Yılmaz'ın da bu transfer için istekli olması nedeniyle İtalya'nın köklü kulübü, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile tekrar görüşmeye karar verdi.
Gazetedeki haberde Rıdvan'ın "Torino'ya gitmek istiyorum, bunu kariyerim için bir dönüm noktası olarak görüyorum" dediği de belirtildi.
İKİ TEKLİFLERİ GERİ ÇEVRİLDİ
Sezon biter bitmez Rıdvan Yılmaz için 4 milyon euro'nun altında bir teklif sunan Torino, anında 'Hayır' cevabıyla karşılaştı. Torino bunun üzerine bu kez 4 milyon euro'ya çıktı ancak bu teklif de geri çevirildi. Ahmet Nur Çebi, yüz yüze görüşme talebi üzerine seçim sonrası için randevu verdi.
İŞTE AÇILIŞ TEKLİFİ
Torino kısa süre içerisinde Beşiktaş ile tekrar masaya oturacak. Beşiktaş, bir önceki görüşmede 7 milyon euro istediğini İtalyan kulübüne iletti. İtalyanlar ise bu kez masaya 5 milyon Euro'luk açılış teklifiyle oturacak.
'ÖZKAYNAK'TAN YETİŞTİ
Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz, geçen sezon 33 resmi maçta forma giyerken 3 gol atıp 4 asist yaptı. 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, A Milli Takım formasını da altı kez terletti.