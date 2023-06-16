İşte Tolgay Arslan'ın Avustralya tercihinin nedeni

Udinese ile sözleşmesini tamamlamasının ardından sürpriz bir şekilde Avustralya ekibi Melbourne City'ye imza atan Tolgay Arslan, bu kararının nedenini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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İşte Tolgay Arslan'ın Avustralya tercihinin nedeni
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16 Haziran 2023 17:47
Avustralya ekiplerinden Melbourne City ile sözleşme imzalayan Tolgay Arslan, açıklamalarda bulundu.

Udinese'nin ardından Melbourne City tercihi için konuşan 32 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'de Beşiktaş'ta oynarken içindem bir sesin, 'Bir gün Avustralya'da olacağım' dediğini hatırlıyorum. Üç çocuğum var ve aile olarak Udinese'den sonra bir şeyler yapmaya karar verdik." sözlerini kullandı.

Avustralya tercihi için çok mutlu olduğunu aktaran deneyimli orta saha, "Benim için "Melbourne ya da hiçbir şeydi" dedi. Tolgay Arslan, Avustralya'da akrabalarının da olduğunu belirterek, "Melbourne'de üç amcam var. Yani burada küçük bir ailem olacak" diye konuştu.

Tolgay Arslan, Türkiye'de Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe forması da giymişti.

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