İşte THY Avrupa Ligi'nde 20. haftanın MVP'si!

THY Avrupa Ligi'nde 20. haftanın en değerli oyuncusu Rusya ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Daniel Hackett oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
İşte THY Avrupa Ligi'nde 20. haftanın MVP'si!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ocak 2022 17:25
Rusya ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Daniel Hackett, THY Avrupa Ligi'nde 20. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 4 maçın oynandığı 20. haftada 26 verimlilik puanına ulaşan ABD kökenli İtalyan basketbolcu Hackett, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

CSKA Moskova'nın, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP karşısında 98-74 kazandığı maçta 17 sayı, 6 asist, 5 ribaunt ile oynayan 34 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.