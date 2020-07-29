İşte TFF'nin aldığı tüm kararlar

İşte 4 kritik kararla ilgili açıklamalar...



"YARINLARI KURTARMAK AMACINDAYIZ"



Bakan Kasapoğlu: "Çok önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Verimli ve bereketli bir toplantı oldu. Amacımız Türk sporunun çıkarları, bu ortak hedefler doğrultusunda başaramayacağımız hiçbir şey yok. Pandemi sürecinde sporda da birçok ertelenmeler oldu. Sporda da sürekli ileriye gitme gibi bir iddiamız ve projelerimiz var. 18 yılda geldiğimiz nokta çok önemli. Salgın sürecinin başından bu yana durumu fırsata dönüştürmek için uğraştık. Bu toplantıda alınan kararlarda, bu sürecin Süper Lig'den amatöre kadar tüm takımların yarınlarını kurtarmaya yönelik kararlar aldık. Hayırlar getirmesini diliyorum."



"KÜME DÜŞME KALKTI"



"Kulüpler Birliği Vakfı dün bir toplantı yaptı. Bu toplantıda beni duygulandıran bir tablo yaşandı. Kulüplerimiz birlik ve beraberlik içerisinde kararlar aldı. Adeta düşenin dostu olmaz fikrini ellerinin tersiyle ittiler ve tüm kulüplerimizi bu nedenle kutluyorum. Küme düşmenin kaldırılması, teşvik sistemini en hızlı şekilde ortaya koymakla birlikte yabancı kuralının bir yıl ertelenmesi ve BAL'daki takımların bir üst lige çıkması kararlarını almış bulunuyoruz. Hayırlı olsun."



"KULÜPLER ORTAK KARAR ALDI"



Nihat Özdemir: "Kulüplerimiz, küme düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak bir tavsiye kararı aldılar. Yazılı bir dilekçe ile yönetim kurulumuza başvuru yaptılar. Ligler başlamadan önce de son sıradaki 7 takım bu yönde başvuru yapmıştı. Kalan 8 hafta haksız rekabet olmaması adına bu başvuruyu reddettik. Bugün gelinen noktada ligi tamamladık ve kulüplerimiz pandemi sürecinde iyi niyet gösterdiler."



"4 LİGDE KÜME DÜŞME KALKTI"



"Kulüplerin ortak talebini değerlendirdik. Pandemi sürecindeki ve sonrasındaki süreci konuştuk. Süper Lig'in yanı sıra 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de de küme düşmeyi kaldırdık. Süper Lig, 2020-21 sezonunda 21 takımla oynanacak. Gelecek sezon sonunda 4 takım küme düşecek ve 2021-22 sezonunda itibaren 20 takımla oynayacağız"



"LİG 21 TAKIMLI OLACAK"



"Süper Lig, 2020-21 sezonunda 21 takımla oynanacak. Gelecek sezon sonunda 4 takım küme düşecek ve 2021-22 sezonunda itibaren 20 takımla oynayacağız. Süper Lig'in 21 takımla oynanması gelir dağılımı ve fikstür sıkışıklığına neden olacaktır. Bunları revize edeceğiz."



"YABANCI KURALI ERTELENDİ"



"Oy birliği ile aldığımız karar doğrultusunda yabancı sınırının da ertelenmesine karar verdik. Yabancı kuralı, 2021-22'den itibaren uygulanacaktır."



HARCAMA LİMİTLERİ İÇİN TARİH



"Takım harcama limitleri, 4 Ağustos'ta yani transfer döneminin ilk gününde açıklanacaktır. Daha sonra kulüpler ile limitler için toplantı yapılacaktır."