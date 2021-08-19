İşte TFF 1. Lig'de 2. haftanın hakemleri

TFF 1. Lig'in 2. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligin 2. haftasındaki mücadeleleri yönetecek hakemler şunlar:
Cuma:
20.30 Yılport Samsunspor-Balıkesirspor: Alper Çetin
21 Ağustos Cumartesi:
17.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü: Davut Dakul Çelik
21.45 Adanaspor-Gençlerbirliği: Furkan Aksuoğlu
21.45 Altınordu-Tuzlaspor: Alper Akarsu
22 Ağustos Pazar:
17.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-İstanbulspor: Çağdaş Altay
17.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor: Burak Pakkan
19.15 MKE Ankaragücü-Kocaelispor: Turgut Doman
21.45 Manisa-Denizlispor: Yiğit Arslan
23 Ağustos Pazartesi:
20.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: Kutluhan Bilgiç
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligin 2. haftasındaki mücadeleleri yönetecek hakemler şunlar:
Cuma:
20.30 Yılport Samsunspor-Balıkesirspor: Alper Çetin
21 Ağustos Cumartesi:
17.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü: Davut Dakul Çelik
21.45 Adanaspor-Gençlerbirliği: Furkan Aksuoğlu
21.45 Altınordu-Tuzlaspor: Alper Akarsu
22 Ağustos Pazar:
17.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-İstanbulspor: Çağdaş Altay
17.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor: Burak Pakkan
19.15 MKE Ankaragücü-Kocaelispor: Turgut Doman
21.45 Manisa-Denizlispor: Yiğit Arslan
23 Ağustos Pazartesi:
20.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: Kutluhan Bilgiç