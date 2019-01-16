İşte Terim - Belhanda görüşmesinin detayları

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihat'tan teklif alan Younes Belhanda, teknik direktör Fatih Terim ile görüşme gerçekleştirdi ve deneyimli çalıştırıcıya ayrılmak istediğini bildirdi. Terim ise oyuncusundan kalmasını talep etti ve sezon sonunda transferine kolaylık sağlayacaklarının garantisini verdi.Garry Rodrigues'i transfer eden Al-İttihad, Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda için de hamlesini yaptı.Sarı-kırmızılı kulübe 7 milyon Euro bonservis öneren Suudi Arabistan temsilcisi, Belhanda'ya ise yıllık 5.5 milyon Euro teklif etti. Sarı-kırmızılı yönetim, Al-İttihad'a net cevap vermedi ancak Belhanda'dan hamle geldi.Kupadaki Bolu deplasmanı öncesi Florya'da Fatih Terim'in kapısını çalan Faslı yıldız, "Maddi açıdan baktığımızda çok iyi bir teklif aldım. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorum" diyerek ayrılma talebini birinci ağızdan sözlü olarak iletti.Fatih Terim'in bu görüşmede Belhanda'yı takımda kalmaya ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı. İmparator'un, "Sana sezonun ikinci yarısında ihtiyacım var. Takım için önemli bir oyuncusun. Kalmanı istiyorum" dediği ve sezon sonunda transferine kolaylık sağlanacağının garantisini verdiği öğrenildi.Forvet transferini hala resmiyete dökemeyen ve Fatih Terim'i zor durumda bırakan sarıkırmızılı yönetimin, tecrübeli çalıştırıcının takımda kalmasını istediği Belhanda için Al-İttihad'a vereceği cevap merak konusu.