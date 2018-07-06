İşte tepki çeken Eray İşcan fotoğrafının sırrı

BİR İHTİMAL VAR

ŞİMDİLİK TAKIMDA

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Eray İşcan'ın takımla antrenmanlara çıkması eleştirilere neden olmuştu. Eray ile yeni sözleşme imzalandığı düşünülürken olayın perde arkası ve Fatih Terim'in düşüncesi ortaya çıktı.Öncelikle, Galatasaray Eray ile yeni kontrat imzalamadı. Teknik direktör Fatih Terim, alt yapıdan yetişen ve henüz herhangi bir kulüple anlaşmayan futbolcunun isteğini kırmayarak takımı ile antrenmanlara çıkmasına izin verdi.Öte yandan, Galatasaray'ın kadro yapısı, mali şartlar ve UEFA ile TFF'nin getirdiği altyapı şartı Eray'a bu kez 2. kaleci olarak değil 3. kaleci olarak kalma şansı doğurdu.Altyapıdan çıkan futbolcuya takımda yer verme koşulunu yerine getirme zorunluluğu ve Fatih Terim'in kararına göre Eray takımda kalabilecek ancak bu durumda dahi Muslera'nın arkasına, ikinci kaleci olarak bir yerli transfer edilecek.Eray İşcan "şimdilik" kaydıyla idmanlara çıkarken, gelecek için durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.