İşte teniste günün şampiyonları

Teniste 6 farklı turnvaının finali oynandı. İşte o finallerin kazananları:



JASMIN AÇIK'TA ŞAMPİYON MERTENS



Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 250 serisi turnuvası Jasmin Açık final maçında, Belçikalı raket Elise Mertens, üst üste ikinci kez Tunus'taki turnuvada şampiyon oldu.



Tunus'un Monastir şehrinde düzenlenen turnuvanın Belçikalı raket, finalde İtalyan Jasmine Paolini'yi 6-3 ve 6-0'lık setlerle geçerek kariyerindeki 8. WTA tekler şampiyonluğunu elde etti.



JIANGXI AÇIK'TA ŞAMPİYON SINIAKOVA



Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 250 serisi turnuvası Jiangxi Açık'ta Çek raket Katerina Siniakova şampiyon oldu.



Çin'in Jiangxi eyaletindeki finalde, Siniakova vatandaşı Çek Marie Bouzkova'yı 1-6, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek zafere ulaştı.



Böylece Siniakova, 5. kariyer tekler şampiyonluğunu kazandı.



Karşılaşma, 3 saat 33 dakika sürdü ve bu sezonun üç saatten uzun süren ilk WTA finali oldu.



TRANSİLVANYA'DA ŞAMPİYON KORPATCSH



Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 250 serisi turnuvası Transilvanya Açık'ta Alman raket Tamara Korpatsch şampiyon oldu.



Romanya'da düzenlenen turnuvanın finalinde Korpatsch, kariyerinin ilk WTA finalinde Romanya'dan Elena-Gabriela Ruse'u mağlup ederek Transilvanya Açık'ı kazandı.



Finalinde, Ruse'yi 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup eden Korpatsch, kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu elde etti.



JAPONYA AÇIK'TA ŞAMPİYON SHELTON



Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 serisi turnuvası Japonya Açık'ta ABD'li Ben Shelton, şampiyon oldu.



Tokyo'daki turnuvanın finalinde Shelton, Rus Aslan Karatsev'i 7-5, 6-1'lık setlerle mağlup ederek ilk ATP Turu şampiyonluğunu kazandı.



AVRUPA AÇIK'TA ŞAMPİYON BUBLIK



Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 serisi turnuvası Avrupa Açık'ta, Kazak raket Alexander Bublik şampiyon oldu.



Belçika'nın Antwerp kentindeki turnuvanın finalinde Bublik, Fransız Arthur Fils'i 6-4 ve 6-4'lük setlerle yenerek zafere ulaştı.



İSVEÇ'DE ŞAMPİYON MONFILS



Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 250 serisi turnuvası İsveç Açık'ta Fransız tenisçi Gael Monfils şampiyonluğa ulaştı.



Stockholm'deki turnuvanın finalinde Monfils, Pavel Kotov'u 4-6, 7-6, 6-3'lük setlerle yendi.



37 yaşındaki Fransız raket Monfils, İsveç Açık'ta tarihinin en yaşlı şampiyonu oldu ve Stockholm'de sezonun ilk şampiyonluğunu kazandı.



