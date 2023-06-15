İşte takımlarımızın Avrupa yolculuğu

2023-2024 sezonunda Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ise UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Türkiye'yi temsil edecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte takımlarımızın Avrupa yolculuğu
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15 Haziran 2023 10:51
Futbolda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek.

GALATASARAY 2. ELEMEDE

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonun şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak.

3 TAKIMIMIZ KONFERANS LİGİ'NDE

Ligi ikincilikle tamamlayan Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile ligi üçüncü ve dördüncü sırada bitiren Beşiktaş ve Adana Demirspor ise 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. eleme turunda yer alacak.

KURALAR 21 HAZİRAN'DA

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimleri, 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.

RAKİPLER BELLİ OLACAK

Avrupa kupalarına 2. eleme turundan katılacak 4 Türk takımının da rakipleri, bu kuralarla belirlenecek.

3. ELEME 24 TEMMUZ, PLAY-OFF 7 AĞUSTOS

Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEME TAKVİMİ

Galatasaray'ın katılacağı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos'ta yapılacak.

Takımlar, 3. eleme turunda ilk maçlara 8-9 Ağustos ve rövanş müsabakalarına 15 Ağustos'ta çıkacak.

Play-off turunda 22-23 ve 29-30 Ağustos'ta oynanacak maçların ardından gruplara kalacak son takımlar belli olacak.

KONFERANS LİGİ'NDE TAKVİM

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un mücadele edeceği Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu karşılaşmaları, 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta oynanacak.

Ekipler, 3. eleme turu maçları için 10 ve 17 Ağustos, play-off müsabakaları için ise 24 ve 31 Ağustos'ta sahaya çıkacak.

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