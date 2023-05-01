İşte Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'na katılacak milli atletler

Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'na katılacak milli atletler belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'na katılacak milli atletler
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01 Mayıs 2023 14:01
Çekya'da düzenlenecek Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 21 Mayıs'ta Podebrady kentinde düzenlenecek.

Organizasyonda Türkiye'yi, 20 kilometre kadınlar kategorisinde Meryem Bekmez ve Kader Dost, 20 kilometre erkekler kategorisinde Salih Korkmaz, Mazlum Demir ve Abdülselam İmuk, 35 kilometre kategorisinde Selman İlhan, 10 kilometre 20 yaş altı kadınlar kategorisinde Emine Ceylan, Elif Nur Özbay ve Tülin Ek, 10 kilometre erkekler kategorisinde Hayrettin Yıldız, Harun Bilir ve Ozan Bayram temsil edecek.

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