İşte Survivor'da yeni takımlar belli oldu, Mavi takım kaptanı kim, Kırmızı takım kaptanı kim?

Survivor 10 Haziran bölümünde kaptanlık yarışı yaşandı. Kırmızı takım ve Mavi takımın yeni kaptanları seçildi ve yeni takımlar oluşturuldu. Kıyasıya rekabetin olduğu Survivor'da bu kez iki kaptan da gönüllüler takımı diye bilinen mavi takımdan çıktı. Bu haftanın yarışmacı seçimlerinde ünlüler ve gönüllüler yerine tamamen mavi ve kırmızı takım olarak yarışacak. 10 Haziran Survivor son bölümde yaşananlar.Büyük finale kısa süre kala ikinci ve son kez Survivor 2020'de kırmızı ve mavi takımlar seçildi. Survivor kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Ardahan, istedikleri isimleri takımlarına aldı. Mavi takıma Nisa'yı seçmek isteyen Ardahan'a gelen yanıt ise şaşkınlık yarattı.Yasin ile kıyasıya rekabete giren Ardahan, haftanın ilk kaptanı oldu.Evrim ile kıyasıya rekabete giren Cemal Can'da haftanın ikinci kaptanı oldu.Haftanın kaptanları Cemal Can ve Ardahan takımlarını oluştururken kimin önce seçmelere başlayacağını belirlemek için tek bir oyun daha oynadı. Bu oyunun kazananı Ardahan oldu. Ardahan takımları belirlerken ilk yarışmacıyı seçecek kaptan oldu.1- Cemal Can (Kaptan)2- Berkan3- Nisa4- Barış1- Ardahan (Kaptan)2- Elif3- Sercan4- Yasin5- EvrimOyunda en iyi performansı gösteren ilk dört isim Cemal Can, Arda, Evrim ve Yasin oldu. İlk iki ismi belirlemek için aralarında yarışan dört yarışmacının da mavi takımda yer aldı.Kıyasına mücadelenin yaşandığı oyunda ilk kaptan Ardahan, ikinci kaptan da Cemal Can seçildi.Ardahan Nisa'yı mavi takıma seçmek isteyince, Nisa "Ben Sercan'la aynı takımda olmak istemiyorum" yanıtını verdi.