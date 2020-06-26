İşte Süper Lig'in hakem raporu

Süper Lig'de neredeyse tüm takımlar hakem kararlarından şikâyet ederken, hakem dosyasında çok ilginç detaylar çıktı.Son 5 sezonu mercek altına aldığımız araştırmada 44 hakem lig maçlarında orta hakem olarak sahadaydı.Toplamda bu süreçteki 1476 maça atanan bu hakemlerin 22'si 20 maçtan fazla yöneterek ligin de etken unsurlarından oldu. Tablonun genelinde ise 4 hakem öne çıkıyor. Sahadaki kararları sürekli olay çıkartıyor, yöneticiler ve taraftarlar isyan ediyor ancak hakemleri atayanlar bu 4 isimden vazgeçmiyor. Cüneyt Çakır 5 sezonda toplam 103 maçta düdük çalarken onu 102 karşılaşma ile Fırat Aydınus ve Mete Kalkavan izliyor.101 maça çıkan Ali Palabıyık ise 4. sırada. Bu dört hakemin yönettiği maçların oranı toplamda %27.6'ya ulaşıyor. Sonrasındaki sıralamada 90 maç bandında kimse olmazken, Halil Umut Meler ile Halis Özkahya 88'er maç, Hüseyin Göçek de 87 maçta görev aldı.Bu sezon Ali Palabıyık, en çok Trabzonspor karşılaşmalarında görev alırken, bordo-mavililer onun yer aldığı maçlarda 11 puan kaybetti.Bu sezonki hakem yönetiminde; 38 yaşındaki hakem Ali Palabıyık, MHK'nin en güvendiği isimlerden. Palabıyık, toplamda 9 kez Trabzonspor maçlarında görevlendirilirken 5 kez saha içinde orta hakem olarak, 4 kez de VAR'ın başında çalışmalarını sürdürdü. Ali Palabıyık'ın olmadığı maçlarda %63 galibiyet oranı yakalanırken Palabıyık ile birlikte bu oran %44'e geriledi, 11 puan kaybetti.Palabıyık, en az Başakşehir maçlarında görevlendirilirken orta hakem olduğu 2 maç (Trabzon 2-2, Göztepe 3-0) ve VAR'da görev aldığı (Kasımpaşa 5-1) bir karşılaşma bulunuyor.Medipol Başakşehir ve Sivasspor bu sezon 28 haftada tam 17 farklı orta hakem ile maçlara çıktı. İstanbul ekibinin maçlarında VAR da dahil olmak üzere Fırat Aydınus ile Hüseyin Göçek 5'er kez ile en çok sahaya çıkan hakemler olurken, Başakşehir bu ikili ile %40 galibiyet oranında kaldı.Son üç yıla bakıldığında sezona zirve hedefi ile başlayan ekipler arasında bazı isimler ve bazı takımlara yönelik atamalar da gözden kaçmıyor. Cüneyt Çakır son üç sezonda en az Trabzonspor maçında görev aldı. Diğer takımlar için en az 10 kez sahaya çıkan Çakır, Trabzonspor için sadece 5 kez düdük çalabildi.Galatasaray maçlarında bu sezon en çok Abdülkadir Bitigen görev aldı. 4 kez orta hakem 4 kez de VAR'da görev yapan Bitigen ile G.Saray %50 galibiyet oranı buldu.