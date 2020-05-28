İşte Süper Lig'de yeni santra saatleri!

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda belirlenen maç saatleri belli oldu.
Süper Lig'de maç başlangıç saatleri 19.15 ve 21.45 olarak belirlendi.
12 Haziran Cuma günü saat 21:45'te Göztepe - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Kayserispor maçlarıyla başlayacak
29. haftada oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray karşılaşması, 28 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.
Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik derbi ise 5 Temmuz Pazar 21.45'te başlayacak.
TÜRKİYE KUPASI İÇİN FARKLI SAAT
Ziraat Türkiye Kupası'nda ise maç başlangıç saatleri 20.45 oldu.
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Süper Lig'de maç başlangıç saatleri 19.15 ve 21.45 olarak belirlendi.
12 Haziran Cuma günü saat 21:45'te Göztepe - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Kayserispor maçlarıyla başlayacak
29. haftada oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray karşılaşması, 28 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.
Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik derbi ise 5 Temmuz Pazar 21.45'te başlayacak.
TÜRKİYE KUPASI İÇİN FARKLI SAAT
Ziraat Türkiye Kupası'nda ise maç başlangıç saatleri 20.45 oldu.
TÜM SÜPER LİG FİKSTÜRÜ İÇİN TIKLAYIN
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİKSTÜRÜ
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın