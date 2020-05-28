İşte Süper Lig'de yeni santra saatleri!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Süper Lig'de haziran ayında başlayacak ligin maç başlama saatleri belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
İşte Süper Lig'de yeni santra saatleri!
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28 Mayıs 2020 18:36
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda belirlenen maç saatleri belli oldu.

Süper Lig'de maç başlangıç saatleri 19.15 ve 21.45 olarak belirlendi.

12 Haziran Cuma günü saat 21:45'te Göztepe - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Kayserispor maçlarıyla başlayacak

29. haftada oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray karşılaşması, 28 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. 

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik derbi ise 5 Temmuz Pazar 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE KUPASI İÇİN FARKLI SAAT

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise maç başlangıç saatleri 20.45 oldu.

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