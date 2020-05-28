İşte Süper Lig'de yeni santra saatleri!

TÜRKİYE KUPASI İÇİN FARKLI SAAT

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda belirlenen maç saatleri belli oldu.Süper Lig'de maç başlangıç saatleri 19.15 ve 21.45 olarak belirlendi.12 Haziran Cuma günü saat 21:45'te Göztepe - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Kayserispor maçlarıyla başlayacak29. haftada oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray karşılaşması, 28 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik derbi ise 5 Temmuz Pazar 21.45'te başlayacak.Ziraat Türkiye Kupası'nda ise maç başlangıç saatleri 20.45 oldu.