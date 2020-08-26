İşte Süper Lig'de ilk hafta programı

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi. İşte ilk haftanın maçları...

İşte Süper Lig'de ilk hafta programı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ağustos 2020 21:35
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi saat 21.00'de başladı. İlk haftada Trabzonspor, evinde Beşiktaş ile karşılaşacak.

KONYASPOR BAY GEÇECEK

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbilerin 3, 10 ve 19. haftalarda yapılacağı açıklandı. Konyaspor, Süper Lig'de ilk haftayı "bay" geçecek.

İŞTE İLK HAFTA MAÇLARI


Trabzonspor - Beşiktaş
 

Rizespor - Fenerbahçe
 

Gaziantep - Galatasaray
 

Ankaragücü - Erzurumspor
 

Sivasspor - Alanyaspor
 

Göztepe - Denizlispor
 

Antalya - Gençlerbirliği
 

Kayserispor - Kasımpaşa
 

Hatayspor - Başakşehir
 

Karagümrük - Malatyaspor
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için