İşte Süper Lig'de ilk hafta programı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi saat 21.00'de başladı. İlk haftada Trabzonspor, evinde Beşiktaş ile karşılaşacak.
KONYASPOR BAY GEÇECEK
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbilerin 3, 10 ve 19. haftalarda yapılacağı açıklandı. Konyaspor, Süper Lig'de ilk haftayı "bay" geçecek.
İŞTE İLK HAFTA MAÇLARI
KONYASPOR BAY GEÇECEK
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbilerin 3, 10 ve 19. haftalarda yapılacağı açıklandı. Konyaspor, Süper Lig'de ilk haftayı "bay" geçecek.
İŞTE İLK HAFTA MAÇLARI
Trabzonspor - Beşiktaş
Rizespor - Fenerbahçe
Gaziantep - Galatasaray
Ankaragücü - Erzurumspor
Sivasspor - Alanyaspor
Göztepe - Denizlispor
Antalya - Gençlerbirliği
Kayserispor - Kasımpaşa
Hatayspor - Başakşehir
Karagümrük - Malatyaspor