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İşte Süper Lig'de ilk 8 haftanın VAR istatistikleri

Spor Toto Süper Lig'de ilk 8 haftada oynanan müsabakalar sonrasında VAR istatistikleri açıklandı.

Kaynak: Sporx.com
İşte Süper Lig'de ilk 8 haftanın VAR istatistikleri
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18 Ekim 2018 14:45
Spor Toto Süper Lig'de ilk 8 haftada oynanan müsabakalar sonrasında VAR istatistikleri açıklandı.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

Buna göre; Spor Toto Süper Lig'in ilk 8 haftasında toplam 458 pozisyon VAR tarafından incelenirken; 15 gol, 6 penaltı, 8 kırmızı kart kararı olmak üzere toplam 29 karar düzeltildi. Böylece ortalama 2,48 maçta bir karar değiştirildi.

VAR sisteminin devreye girmesinden sonra ilk 8 hafta itibarıyla geçen sezona göre kırmızı kart sayısı %16, sarı kart sayısı %12 ve faul sayısı %11 azalırken, topun oyunda kalma süresi ise maç başına 56 saniye artarak 54 dakika 52 saniyeye yükseldi.

Düzeltilen kararların ortalama inceleme süresi 1 dakika 18 saniye olarak gerçekleşirken, saha kenarı monitör incelemesinin yapıldığı pozisyonlarda bu süre ortalama 50 saniye daha arttı.

İlk 8 haftada oynanan 72 maçtaki 7.076 dakikalık toplam sürede teknik aksaklıklardan dolayı 16 dakika kesinti yaşandı. İlk kez uygulanan Video Yardımcı Hakem Sistemi böylece maçların toplam süresinin %99.77'lik bölümünde devrede kalarak Türk futboluna katkıda bulundu.



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