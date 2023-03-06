İşte Süper Lig'de puan durumu

Süper Lig'de 24. hafta tamamlandı. İşte oluşan puan durumu...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Süper Lig'de puan durumu
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06 Mart 2023 22:44
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası oynanan tek karşılaşmayla sona erdi.

Lider Galatasaray, yaşanan deprem felaketi sonrası ligden çekilen rakibi Gaziantep FK önünde haftayı hükmen galip tamamlarken, takipçisi Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Ligin zirvesinde 57 puanla oturan sarı-kırmızılı takımın 6 puan (51) gerisindeki Fenerbahçe, ikinci sırada takibini sürdürdü.

Haftanın kapanış müsabakasında ise Kasımpaşa, Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 yendi.

Sonuçlar

Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: 4-3

Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor: 1-2

Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: 1-2

Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor: 0-0

Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-1

Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: 3-1

Puan durumu

Süper Lig'de 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y Av. Puan
1.GALATASARAY 23 18 3 2 50 17 33 57
2.FENERBAHÇE 23 16 3 4 58 25 33 51
3.BEŞİKTAŞ 23 12 7 4 40 24 16 43
4.ADANA DEMİRSPOR 23 11 9 3 44 23 21 42
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 22 12 4 6 32 22 10 40
6.TRABZONSPOR 23 11 5 7 35 31 4 38
7.YUKATEL KAYSERİSPOR 23 11 2 10 36 32 4 35
8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 22 7 8 7 47 43 4 29
9.ARABAM.COM KONYASPOR 23 6 10 7 24 26 -2 28
10.CORENDON ALANYASPOR 23 7 7 9 34 41 -7 28
11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 23 6 7 10 31 33 -2 25
12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 23 7 4 12 28 38 -10 25
13.KASIMPAŞA 23 7 4 12 30 42 -12 25
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR 23 6 6 11 29 35 -6 24
15.ATAKAŞ HATAYSPOR 22 6 5 11 19 41 -22 23
16.MKE ANKARAGÜCÜ 22 6 4 12 25 35 -10 22
17.BITEXEN GİRESUNSPOR 23 5 7 11 21 40 -19 22
18.İSTANBULSPOR 22 6 3 13 23 45 -22 21
19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 23 4 6 13 29 42 -13 18
25. haftanın programı

Süper Lig'de 25. hafta müsabakalarının programı şöyle:

10 Mart Cuma:

20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)

11 Mart Cumartesi:

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)

12 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Şenol Güneş)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

13 Mart Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



 

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