İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri

Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın, 26 Eylül Pazar ve 27 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:



25 Eylül Cumartesi:



13.30 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy



16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mert Güzenge



19.00 Adana Demirspor-Gaziantep: Sarper Barış Saka



26 Eylül Pazar:



13.30 GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan



16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler



16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen



19.00 Galatasaray-Göztepe: Ali Şansalan



27 Eylül Pazartesi:



20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya



20.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu



Bu akşam Altay ile Beşiktaş arasında yapılacak maçı Fırat Aydınus'un yöneteceği daha önce duyurulmuştu.



