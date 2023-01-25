İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı.
Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki mücadeleye Yaşar Kemal Uğurlu atandı. Hatayspor ile Trabzonspor arasındaki maçta Zorbay Küçük düdük çalacak.
Galatasaray'ın Giresunspor'a konuk olacağı maçta Bahattin Şimşek görev alacak. Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki maçta ise Volkan Bayarslan atandı.
Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki mücadeleye Yaşar Kemal Uğurlu atandı. Hatayspor ile Trabzonspor arasındaki maçta Zorbay Küçük düdük çalacak.
Galatasaray'ın Giresunspor'a konuk olacağı maçta Bahattin Şimşek görev alacak. Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki maçta ise Volkan Bayarslan atandı.
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