İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri
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25 Ocak 2023 13:51
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı.

Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki mücadeleye Yaşar Kemal Uğurlu atandı. Hatayspor ile Trabzonspor arasındaki maçta Zorbay Küçük düdük çalacak.

Galatasaray'ın Giresunspor'a konuk olacağı maçta Bahattin Şimşek görev alacak. Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki maçta ise Volkan Bayarslan atandı.



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