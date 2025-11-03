03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
0-0
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
0-1
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
1-0
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
1-1
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
3-1
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
1-2
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

İşte Süper Lig'de 11. haftanın görünümü!

Trendyol Süper Lig'de derbide Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirveyle arasındaki farkı 4'e indirdi.

calendar 03 Kasım 2025 22:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İşte Süper Lig'de 11. haftanın görünümü!
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta 3 maçla sona erdi.

Ligde haftanın kapanış gününde Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK ile golsüz berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0'la geçti. Hesap.com Antalyaspor ise ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın Trabzonspor'la golsüz berabere kaldığı haftada Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 yenerek puanını 25'e yükseltti ve zirveyle arasındaki puan farkını 4'e düşürdü.


Sezonun 11. haftasının sonuçları, puan durumu ve 12. haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar:

RAMS Başakşehir-Kocaelispor: 1-0

Göztepe-Gençlerbirliği: 1-0

Galatasaray-Trabzonspor: 0-0

TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor: 1-3

Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa: 3-2

Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-3

ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor: 0-1

Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: 0-0

Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-0

- Puan durumu:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 11 9 2 0 25 5 20 29
2.FENERBAHÇE 11 7 4 0 21 8 13 25
3.TRABZONSPOR 11 7 3 1 17 7 10 24
4.SAMSUNSPOR 11 5 5 1 17 11 6 20
5.GÖZTEPE 11 5 4 2 13 6 7 19
6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 11 5 3 3 15 18 -3 18
7.BEŞİKTAŞ 11 5 2 4 18 15 3 17
8.TÜMOSAN KONYASPOR 11 4 2 5 18 18 0 14
9.CORENDON ALANYASPOR 11 3 5 3 11 11 0 14
10.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 11 3 4 4 12 9 3 13
11.ÇAYKUR RİZESPOR 11 3 4 4 12 14 -2 13
12.HESAP.COM ANTALYASPOR 11 4 1 6 12 20 -8 13
13.KOCAELİSPOR 11 3 2 6 10 15 -5 11
14.KASIMPAŞA 11 2 4 5 11 15 -4 10
15.ZECORNER KAYSERİSPOR 11 1 6 4 11 24 -13 9
16.GENÇLERBİRLİĞİ 11 2 2 7 10 16 -6 8
17.İKAS EYÜPSPOR 11 2 2 7 6 14 -8 8
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 11 1 1 9 10 23 -13 4
- 12. hafta

7 Kasım Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir (Eryaman)

8 Kasım Cumartesi:

14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park)

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Kasım Pazar:

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Kocaelispor-Galatasaray (Kocaeli)

20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor (Chobani)

