İşte Süper Kupa'da oranlar!

Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya kalacağı Süper Kupa'da iddaa oranları belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Süper Kupa'da oranlar!
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29 Temmuz 2024 13:22
Son güncelleme 29 Temmuz 2024 13:32
Galatasaray ile Beşiktaş, 3 Ağustos Cumartesi günü Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçın iddaa oranları belli oldu.

Galatasaray'ın galibiyetine 1.80 oran verildi. Beraberlik oranı ise 3.24 oldu. Beşiktaş'ın galibiyetinin oranı 3.08 olarak belirlendi.

İki takım arasındaki maçın 2.5 gol alt oranı 1.82, 2.5 gol üst oranı ise 1.56.

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Kupa'da 3 Ağustos Cumartesi Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takım arasındaki mücadele saat 20.45'te başlayacak.

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