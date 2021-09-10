İşte Steven Caulker'ın oynamadan alacağı para

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği ancak kadroda düşünmediği için Gaziantep FK'ya kiraladığı Steven Caulker, sarı-lacivertlilerden alacağı rakam belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İşte Steven Caulker'ın oynamadan alacağı para
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10 Eylül 2021 09:40
Fenerbahçe, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Caulker'ı kadrosuna katmıştı.

Vitor Pereira'nın istemediği İngiliz stoper, Gaziantep FK'ya kiralandı. Bu gidiş F.Bahçe'nin kasasına zarar olarak yansıdı. Caulker'a yıllık 1 milyon 250 bin Euro'ya imza attıran Fenerbahçe, 2 ay idmanlara çıkan 29 yaşındaki futbolcuya 200 bin Euro ödeme yaptı.

Gaziantep, Caulker'ın ücretinin 800 bin Euro'sunu ödemeyi kabul ederken, geri kalan 250 bin Euro'yu Fenerbahçe verecek. Böylelikle 1 dakika dahi süre alamayan oyuncu için kasasından 450 bin Euro çıkmış oldu.




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