İşte Stefan Kuntz'un tercihlerindeki defolar!

A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ile 1-1 berabere kalması Alman teknik direktör Stefan Kuntz'u tartışmaya açtı.



İŞTE NEDENLERİ



Kerem Aktürkoğlu dün oynanan Ermenistan karşılaşmasında boyun ve göğüs travması geçirmesi nedeniyle, Abdülkerim Bardakcı'nın ise hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.



Kuntz'un hazır olmayan ve formsuz bir dönem geçiren oyuncuları tercih etmesi, Ermenistan maçındaki oyuncu değişiklikleri başarısızlığın nedeni olarak gösterildi. Kuntz'a yakın kaynaklar kendi takımlarında oynamasa bile bazı isimlere şans verilmesini "Hoca (Kuntz) için kendi takımında oynamak bir kriter değil. Bir yapıya inanıyor ve bunu bozmak istemiyor" şeklinde savundular.



İşte Kuntz'un tercihlerindeki defolar!



Çağlar: La Liga'da 47 dakika oynadı.

Merih: Al Ahli'ye transfer oldu. Kamp görmedi.

Zeki: Seri A'da 70 dakika forma giydi.

Cenk Özkaçar: Kazımcan kadrodan çıkarılıp, Beşiktaş'ta son iki maç solbekte iyi oynayan Onur Bulut da yedek soyundu. Esas pozisyonu bek olmayan Cenk performansıyla sınıfta kaldı.

Barış: Bertuğ gibi takımda orijini santrfor olan tek oyuncu olmasına rağmen Barış ile maça başladı. Halil'i yerine alırken Bertuğ'u çok geç sahaya sürdü.

Cengiz: Fenerbahçe'de düzenli olarak 11'de olmamasına rağmen 90 dakika oyunda kaldı.

İsmail: Ermenistan maçında iyi oynamasına rağmen çıkarıldı.

Abdülkerim: Hızlı oyun için en doğru isimlerden biriydi ama kulübede bekledi.



