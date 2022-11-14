İşte Spor Toto 1. Lig'de puan durumu

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftası oynanan 2 maçla sona erdi.
Ligde pazartesi yapılan maçlarda Göztepe sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yenerken, Sakaryaspor ise konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek puanını 30'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Pendikspor-Bodrumspor: 3-0
Erzurumspor FK-Adanaspor: 3-2
Dyorex Boluspor-Yeni Malatyaspor: 1-0
Tuzlaspor-Yılport Samsunspor: 1-2
Beyçimento Bandırmaspor-Manisa FK: 2-1
Altınordu-Altay: 0-2
Gençlerbirliği-Eyüpspor: 0-2
Göztepe-Ankara Keçiörengücü: 2-1
Sakaryaspor-Çaykur Rizespor: 1-1
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
14. hafta
Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:
18 Kasım Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-Pendikspor (Yeni Malatya)
19 Kasım Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK (Mümin Özkasap)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor (Aktepe)
16.00 Adanaspor-Altınordu (Yeni Adana)
20 Kasım Pazar:
13.30 Bodrumspor-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)
16.00 Eyüpspor-Göztepe (Eyüp)
16.00 Çaykur Rizespor-Dyorex Boluspor (Çaykur Didi)
19.00 Sakaryaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
21 Kasım Pazartesi:
20.00 Altay-Gençlerbirliği (Alsancak Mustafa Denizli)
Ligde pazartesi yapılan maçlarda Göztepe sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yenerken, Sakaryaspor ise konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek puanını 30'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Pendikspor-Bodrumspor: 3-0
Erzurumspor FK-Adanaspor: 3-2
Dyorex Boluspor-Yeni Malatyaspor: 1-0
Tuzlaspor-Yılport Samsunspor: 1-2
Beyçimento Bandırmaspor-Manisa FK: 2-1
Altınordu-Altay: 0-2
Gençlerbirliği-Eyüpspor: 0-2
Göztepe-Ankara Keçiörengücü: 2-1
Sakaryaspor-Çaykur Rizespor: 1-1
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|13
|9
|3
|1
|21
|9
|12
|30
|2.YILPORT SAMSUNSPOR
|13
|6
|5
|2
|19
|12
|7
|23
|3.DYOREX BOLUSPOR
|12
|6
|4
|2
|13
|7
|6
|22
|4.PENDİKSPOR
|12
|6
|3
|3
|17
|9
|8
|21
|5.BODRUMSPOR
|12
|6
|3
|3
|22
|15
|7
|21
|6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|12
|6
|3
|3
|23
|18
|5
|21
|7.ÇAYKUR RİZESPOR
|12
|4
|7
|1
|17
|9
|8
|19
|8.MANİSA FK
|12
|5
|4
|3
|19
|19
|0
|19
|9.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
|12
|4
|6
|2
|14
|14
|0
|18
|10.GÖZTEPE
|12
|5
|2
|5
|12
|11
|1
|17
|11.SAKARYASPOR
|13
|5
|1
|7
|19
|22
|-3
|16
|12.ALTAY
|13
|3
|6
|4
|11
|13
|-2
|15
|13.ADANASPOR
|13
|3
|5
|5
|20
|21
|-1
|14
|14.ERZURUMSPOR
|12
|3
|4
|5
|14
|19
|-5
|13
|15.TUZLASPOR
|12
|3
|3
|6
|15
|18
|-3
|12
|16.ALTINORDU
|12
|3
|3
|6
|12
|21
|-9
|12
|17.YENİ MALATYASPOR
|13
|2
|4
|7
|14
|21
|-7
|10
|18.GENÇLERBİRLİĞİ
|12
|1
|4
|7
|13
|23
|-10
|7
|19.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|12
|1
|2
|9
|10
|24
|-14
|5
Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:
18 Kasım Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-Pendikspor (Yeni Malatya)
19 Kasım Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK (Mümin Özkasap)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor (Aktepe)
16.00 Adanaspor-Altınordu (Yeni Adana)
20 Kasım Pazar:
13.30 Bodrumspor-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)
16.00 Eyüpspor-Göztepe (Eyüp)
16.00 Çaykur Rizespor-Dyorex Boluspor (Çaykur Didi)
19.00 Sakaryaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
21 Kasım Pazartesi:
20.00 Altay-Gençlerbirliği (Alsancak Mustafa Denizli)
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