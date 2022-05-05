İşte Spor Toto 1. Lig'de 36. haftanın hakemleri

Spor Toto 1. Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre tamamı 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor: Abdulkadir Bitigen
Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor: Hüseyin Göçek
Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu
Tuzlaspor-Eyüpspor: Cihan Aydın
Kocaelispor-Altınordu: Ali Palabıyık
Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Furkan Aksuoğlu
İstanbulspor-Adanaspor: Adem Cinek
Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker
Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Yasin Kol
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre tamamı 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor: Abdulkadir Bitigen
Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor: Hüseyin Göçek
Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu
Tuzlaspor-Eyüpspor: Cihan Aydın
Kocaelispor-Altınordu: Ali Palabıyık
Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Furkan Aksuoğlu
İstanbulspor-Adanaspor: Adem Cinek
Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker
Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Yasin Kol
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