İşte Spor Toto 1. Lig'de 36. haftanın hakemleri

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Spor Toto 1. Lig'de 36. haftanın hakemleri
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05 Mayıs 2022 16:26
Spor Toto 1. Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre tamamı 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor: Abdulkadir Bitigen

Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor: Hüseyin Göçek

Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu

Tuzlaspor-Eyüpspor: Cihan Aydın

Kocaelispor-Altınordu: Ali Palabıyık

Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Furkan Aksuoğlu

İstanbulspor-Adanaspor: Adem Cinek

Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker

Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Yasin Kol

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