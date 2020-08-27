İşte Sinan Bolat'ın yeni takımı

Belçika ekibi Gent, 31 yaşındaki milli kaleci Sinan Bolat ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
İşte Sinan Bolat'ın yeni takımı
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27 Ağustos 2020 18:50
Göztepe ile de görüşen ve anlaşma sağlayamayan milli kaleci Sinan Bolat, Belçika'da kaldı.

Son olarak Antwerp forması giyen 31 yaşındaki file bekçisi, Gent ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de daha önce Kayserispor ve Galatasaray formaları giyen Sinan Bolat, Genk, Standard Liege, Porto, Club Brügge, Porto B, Nacional, Arouca ve Royal Antwerp'te de görev yapmıştı.

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