İşte Sinan Bolat'ın yeni takımı

Göztepe ile de görüşen ve anlaşma sağlayamayan milli kaleci Sinan Bolat, Belçika'da kaldı.
Son olarak Antwerp forması giyen 31 yaşındaki file bekçisi, Gent ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig'de daha önce Kayserispor ve Galatasaray formaları giyen Sinan Bolat, Genk, Standard Liege, Porto, Club Brügge, Porto B, Nacional, Arouca ve Royal Antwerp'te de görev yapmıştı.
Son olarak Antwerp forması giyen 31 yaşındaki file bekçisi, Gent ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig'de daha önce Kayserispor ve Galatasaray formaları giyen Sinan Bolat, Genk, Standard Liege, Porto, Club Brügge, Porto B, Nacional, Arouca ve Royal Antwerp'te de görev yapmıştı.