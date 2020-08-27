İşte Sinan Bolat'ın yeni takımı

Göztepe ile de görüşen ve anlaşma sağlayamayan milli kaleci Sinan Bolat, Belçika'da kaldı.



Son olarak Antwerp forması giyen 31 yaşındaki file bekçisi, Gent ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Süper Lig'de daha önce Kayserispor ve Galatasaray formaları giyen Sinan Bolat, Genk, Standard Liege, Porto, Club Brügge, Porto B, Nacional, Arouca ve Royal Antwerp'te de görev yapmıştı.



