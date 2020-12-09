İşte Shinji Kagawa'nın yeni adresi

Bir süredir kulüpsüz durumda olan Japon orta saha Kagawa'nın yeni takımı belli oluyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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İşte Shinji Kagawa'nın yeni adresi
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09 Aralık 2020 18:03
2018/2019 sezonu ikinci yarısında Beşiktaş forması giyen Shinji Kagawa'nın yeni adresi belli oluyor.

Japon oyuncu, kariyerinde ilk kez İtalya'ya adım atmaya ve Sampdoria forması giymeye hazırlanıyor.

KULÜPSÜZ KALDI

Son olarak İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza'nın formasını terleten 31 yaşındaki oyuncu, yüksek maaşı ve yabancı sınırı nedeniyle takımdan gönderildi.

Sampdoria forması giyen Japon oyuncu Maya Yoshida, milli takımdan tanıdığı Kagawa için kefil oldu.

Sampdoria, İtalya Serie A'da çıktığı 10 maç sonunda 12. sırada yer alıyor.



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