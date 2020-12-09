İşte Shinji Kagawa'nın yeni adresi

2018/2019 sezonu ikinci yarısında Beşiktaş forması giyen Shinji Kagawa'nın yeni adresi belli oluyor.



Japon oyuncu, kariyerinde ilk kez İtalya'ya adım atmaya ve Sampdoria forması giymeye hazırlanıyor.



KULÜPSÜZ KALDI



Son olarak İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza'nın formasını terleten 31 yaşındaki oyuncu, yüksek maaşı ve yabancı sınırı nedeniyle takımdan gönderildi.



Sampdoria forması giyen Japon oyuncu Maya Yoshida, milli takımdan tanıdığı Kagawa için kefil oldu.



Sampdoria, İtalya Serie A'da çıktığı 10 maç sonunda 12. sırada yer alıyor.



