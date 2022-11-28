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İşte Sergio Oliveira'nın son durumu

Galatasaray'da antrenmanda sakatlanan Sergio Oliveira'nın son durumu belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İşte Sergio Oliveira'nın son durumu
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28 Kasım 2022 10:30
Galatasaray'da sakatlığı bulunan oyuncuların tedavisi devam ediyor. Önceki günkü antrenmanda ayak bileği burkulan Sergio Oliveira'nın dün MR'ı çekilirken, durumunun ciddi olmadığı bildirildi.

Ligde son oynanan Başakşehir maçında sakatlanan ve sol dizinde kemik ödemi oluşan Milot Rashica'nın ise kısa süre içinde takımla beraber antrenmanlara başlayacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların diğer sakat futbolcuları Emre Taşdemir ile Ross'un tedavilerine ise devam edildi.

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