İşte Serdal Adalı'nın istediği yıldız!

Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı'nın, seçimi kazanması durumunda Adama Traore'yi transfer etmek istediği ortaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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İşte Serdal Adalı'nın istediği yıldız!
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20 Aralık 2024 09:44
Beşiktaş'ın başkan adayı Serdal Adalı, uygulayacakları formülü de açıkladı. Adalı "İki iş adamımız birer oyuncu alacaklarının sözünü verdiler. Ocak ayında kulüpten bir kuruş çıkmadan kadromuza takviye yapacağız" demişti.

Serdal Adalı'nın bahsettiği ilk yıldızın Adama Traore olduğu ortaya çıktı. Fulham forması giyen 28 yaşındaki İspanyol futbolcu her iki kanatta forma giyiyor.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Barcelona altyapısından yetişen ve La Liga devinde de oynayan Traore'nin Fulham ile kontratı sezon sonu bitiyor. Dolayısıyla yıldız oyuncunun bonservis bedelinin sembolik bir rakam olacağı öğrenildi.

Serdal Adalı'nın kurmayları, şimdiden oyuncu tarafıyla temaslara başladı. 29 Aralık'taki kongerinin kazanılması halinde resmi adımlar atılacak ve süreç hızlıca noktalanacak.

Fulham'da bu sezon 16 maçta süre bulan Adama Traore, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

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