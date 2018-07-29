İşte Şenol Güneş'in Fikret Orman'dan transfer istekleri!

Beşiktaş'ta transfer harekatı son sürat devam ederken, Şenol Güneş ve Fikret Orman yeni takviyeler üzerine toplantı gerçekleştirdi.

28 Temmuz 2018 11:05
İşte Şenol Güneş'in Fikret Orman'dan transfer istekleri!
Faroe Adaları'nda Avrupa Ligi perdesini açan ve ilk maçta B36 Torshavn'ı 2-0 mağlup ederek tur kapısını aralayan Beşiktaş'ta dönüş yolculuğu keyifliydi.
Başkan Fikret Orman ve siyah-beyazlı futbolcuların moralli olduğu gözlenirken Orman ile Şenol Güneş, mini bir transfer zirvesi yaptı.

Vida'nın durumunu soran Güneş, "Vida önemli bir oyuncumuz. Satılırsa yerine 1 stoper transferi gerekiyor. Negredo'nun da ayrılması gerekli. Önceliğim 10 numara ve 1 sağ bek. Golcü transferi ise kadromuzun genişliğini arttırır" ifadeleriyle taleplerini sıraladı.

Tecrübeli hocanın isteklerini tek tek not alan Orman, yöneticilere transfer konusunda yeni talimatlar verdi. Siyah-beyazlıları, ağustos ayı içinde hızlı bir transfer trafiği bekliyor.

Vida'nın satışı gerçekleşirse yeni isimlerin açıklanması bekleniyor.

VIDA HER YERDE KAZANDIRACAK

Başkan Fikret Orman, Domagoj Vida'nın satışıyla ilgili sabırlı bir politika izliyor. Liverpool'un 22 milyon Euro'luk teklifini reddeden Orman, 30 milyon Euro'dan aşağıya 1 milyon Euro inmek istemiyor. Orman'ın yeni talebi Vida'nın bir sonraki satışından yüzde 20 pay almak olacak. İngiltere'den birçok kulübün takibinde olan Hırvat savunmacıyla en ciddi ilgilinen Liverpool. Siyah-beyazlı kulüp, İngiliz devinin yeni teklifini beklemeye geçti.

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