İşte Şenol Güneş'in puan hedefi

Beşiktaş'ın başında ilk olarak 2015-19 arasında görev yapan ve 4 sezon içerisinde ligde 2 şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş, 154 maçta 102 galibiyet, 31 beraberlik ve 21 mağlubiyetle 2.19 puan ortalaması yakalamıştı. Valerien Ismael'den koltuğu 12. haftada devralan Şenol Güneş, takımı yeniden ayağa kaldırdı.Kartal'da 21 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Güneş, takımın şampiyonluk umutlarını artırdı. Güneş, 4 Şubat'ta deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Sivasspor maçından sonra çıktığı son 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik elde etti ve 2.30 puan ortalaması yakalayarak kendisinin de ilk dönemini aştı.Ligde kalan 5 haftada bir hükmen galibiyet, 1 BAY ve 3 de karşılaşması bulunan Kara Kartal, 11 maçlık namağlup serisiyle beraber elde ettiği 4 maçlık kazanma serisini lig sonuna kadar devam ettirmeyi amaçlıyor. Haftayı, 68 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kapatan Siyah-Beyazlılar'ın başarılı teknik adamı Güneş, 4'te 4 yapıp 80 puana ulaşarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Güneş'in önderliğindeki takım, son ihtimale kadar şansını zorlayacak.