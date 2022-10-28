Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta yeniden Şenol Güneş ile anlaşma sağlandı. Güneş, Beşiktaş yönetimi ile otelde yaptığı görüşmede coşkusunu ve inancını ortaya koydu.



"YARIM KALAN HİKAYEYİ TAMAMLAYALIM"



Valerien Ismael ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda Güneş, "Yarım kalan hikâyeyi en iyi şekilde tamamlayalım. Sahada olmanın heyecanı başka. Burada güzel günler geçirdik, ben aynı heyecanı taşıyorum" ifadesini kullandı.



"ŞAMPİYON OLALIM, AVRUPA'DA BAŞARILI OLALIM"



Başkan Çebi, 70 yaşındaki çalıştırıcıya, "Hocam kavuşmanın zamanı geldi. Takım olarak kadromuz iyi. Senin bize yeniden büyük başarılar yaşatacağına inanıyoruz. Bu havayı değiştirmeye, eski ruhu kazanmaya ihtiyacımız var. Birlikte şampiyon olalım, Avrupa'da başarılara imza atalım" diyerek teklifini yaptı. Daha sonra da anlaşma sağlandı.





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