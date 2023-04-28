İşte Şenol Güneş'in Galatasaray planı

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray derbisinde oyuncularından rakip savunmayı olabildiğince bozmalarını istedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İşte Şenol Güneş'in Galatasaray planı
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28 Nisan 2023 10:58
Fenerbahçe karşısında alınan galibiyette ikinci yarıda oynanan oyundan bahseden tecrübeli teknik adam, aynı şekilde temkinli oyun sayesinde Galatasaray'ı alt etmeyi planlıyor.

Buna göre rakibini üstüne çekmek isteyen Güneş, uzun ve araya atılacak toplar ile savunma arkasına inilmesini hedefliyor. Bu doğrultuda ise orta sahadaki yıldızlarına güveniyor.

Savunmayı bozacaklar

Güneş, ayrıca hücumda yapılacak gereksiz pas hatalarının minimuma indirilmesini istedi. Galatasaray'a karşı açık alan vermek istemeyen başarılı çalıştırıcı, Aboubakar ve Cenk ikilisinin sürekli yer değiştirip, rakibin savunmasını bozmayı planlıyor.



 
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