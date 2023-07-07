İşte Şenol Güneş'in beklediği transferler

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, transferlerin ilk resmi maça yetişmesini istiyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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İşte Şenol Güneş'in beklediği transferler
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07 Temmuz 2023 09:29
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transferler bekleniyor. Avrupa'da Konferans Ligi'nde 27 Temmuz'da ilk maçına çıkacak siyah-beyazlılar 21 Temmuz'da da UEFA'ya kadrosunu bildirmek zorunda.

TRANSFERLERİ BEKLİYOR

Şu anda 2 haftalık bir süre olsa da bir an evvel transferlerin kadroya katılması isteniyor. Teknik direktör Şenol Güneş hem hazırlık kampında oynanacak 3 özel maçta hem de sezonun ilk resmi maçında en azından bazı yeni isimlerin yetişmesini umuyor.

ORTA SAHA VE KANAT ÖNCELİK

İlk etapta da orta saha ve kanat takviyelerin gelmesi amaçlanıyor. Şenol Güneş yeni transferlerin yetişmesi konusuna önem veriyor. Deneyimli çalıştırıcı yeni transferlerin hem kampta yer alıp takıma uyum sağlamaları hem oynanacak sisteme adapte olabilmeleri hem de Avrupa'daki maçlarda forma giymeleri açısından kritik olduğunu biliyor.

Savunma hattında da stoper çalışmaları sürüyor. Lyanco gibi önemli isimler gündemde dursa da henüz somut bir gelişme olmadı. Southampton'da yer alan 26 yaşındaki Brezilyalı stoper Lyanco'yu Avrupa'da çok sayıda önemli kulüp takip ediyor. 



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